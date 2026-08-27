Kayseri Dağcıları Ağrı Dağı'nda Kavun Yedi - Son Dakika
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Kayseri Dağcıları Ağrı Dağı'nda Kavun Yedi

Kayseri Dağcıları Ağrı Dağı\'nda Kavun Yedi
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Kayseri'den 19 dağcı, Zafer Bayramı etkinliği kapsamında Ağrı Dağı'na tırmandı ve kavun yedi.

KAYSERİ'den gelen 19 dağcı 'Zafer' tırmanışı yaptıkları Ağrı Dağı'nın zirvesinde kavun yedi.

Kayseri Dağcılık Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ağrı Dağı'na 'Zafer' tırmanışı düzenlendi. Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz'ın başkanlığındaki 19 dağcı, 24 Ağustos günü Ağrı Dağı tırmanışına başladı. İlk gün 3 bin 200 metre rakımda kamp yapan dağcılar, ikinci gün 4 bin 200 metre kampına ulaştı. Hava şartlarının düzelmesiyle 26 Ağustos gecesi zirve tırmanışına başlayan dağcılar sabah saatlerinde 5 bin 137 metre yüksekliğe ulaştı. Burada bayrak ve flamalarını açan dağcılar, tırmanışı yanlarında getirdikleri kavunları yiyerek tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri Dağcıları Ağrı Dağı'nda Kavun Yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Dağcıları Ağrı Dağı'nda Kavun Yedi - Son Dakika
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