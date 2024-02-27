Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri\'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis tarafından bir evde yapılan operasyonda, 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo bulundu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Kayseri'de polis tarafından bir evde 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı J.I'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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