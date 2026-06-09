Kayseri'de 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

09.06.2026 20:46
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Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 50 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makineler ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yer altına yapılan ve 3 aşamalı kapıyla inilen depoda 1 milyon 50 bin makaron, 394 kilogram kaçak tütün ile 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Makaron, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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