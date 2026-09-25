Kayseri\'de 10 katlı binanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri'de 10 katlı binanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 10 katlı bir binanın üçüncü katından pencereden düşen genç kız ağır yaralandı. İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta meydana gelen olayda genç kız, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı; soruşturma sürüyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen genç ağır yaralandı.
İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta 10 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden M.V. (19), henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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