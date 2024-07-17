Kayseri'de 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Halının Arkasında Yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin bahçesinde toplanmış haldeki halının arkasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "hırsızlık", "kasten yaralama", basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.H.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
H.H.T. belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesindeki halının arkasında yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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