Kayseri\'de 12.6 kg Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

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KAYSERİ'de, polisin durdurduğu otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram skunk maddesini narkotik köpeği 'Jack' buldu, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 araç durduruldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G. (28) yakalandı. Narkotik Arama Köpeği 'Jack' ile otomobillerden 1'inde yapılan aramalarda ise arka tampona zulalanmış 12 kilo 600 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.