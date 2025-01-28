Kayseri'de 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 34 noktada 44 ekip ve 146 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 araç sorgusu yapıldı, 214 park kontrol edildi.
Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 hacizli ve 1 çekme belgeli araç ile çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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