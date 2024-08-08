Kayseri'de 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.
Kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla firariyi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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