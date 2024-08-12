Kayseri'de 17 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

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Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada 17 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Son bir haftada 30 hırsızlık olayının aydınlatılması sonucu gözaltına alınan 17 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, aralarında toplam 359 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 144 kişiden 84'ü cezaevine gönderildi.

Çalışmalarda, ruhsatsız 14 tabanca, 5 tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile kapsam dışı bıçak ve 281 fişek ele geçirildi.