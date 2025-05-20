Kayseri'de 17. MEB Robot Yarışması Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 17. MEB Robot Yarışması Başlıyor

10 bini aşkın öğrenci, 3 bin 903 robotla Kayseri'de yarın başlayacak yarışmada bir araya gelecek.

20.05.2025 22:04
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Kayseri'de başlayacak 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 10 bini aşkın öğrencinin 3 bin 903 robotla katılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, yarışmaya ilişkin videoya da yer vererek yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de başlıyor. Ortaokuldan üniversiteye binlerce gencimiz, robotlarını Türkiye Yüzyılı'na umutla kodlamak için bir araya geliyor. 81 ilden 10 bini aşkın öğrencimiz, 15 kategoride 3 bin 903 robotla yarışacak. Şimdiden hayal eden, üreten ve azimle çalışan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Ayrıca Kayseri'mizin zengin kültürünü yapay zeka ile harmanlayarak robotların diliyle anlatan kıymetli öğretmenimize emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 17. MEB Robot Yarışması Başlıyor - Son Dakika

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