Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A.Y. (28) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.