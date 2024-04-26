Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri\'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle ilgili olarak haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, tutuksuz sanık ve bazı sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

26.04.2024 11:41
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Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini ifade etti.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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