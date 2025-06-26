Kayseri\'de 22 km\'lik Yol Asfaltlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan 22 kilometrelik yolda, 100 milyon lira maliyetle 40 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh grup yollarında asfalt çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, yapılan yolun hayırlı olmasını diledi.

Harmancı, "Burada, Bünyan ilçemizle Kayseri- Sivas yolu üzerindeki Sultanhanı yakınlarındaki çıkış bölgesi arasındaki 22 kilometrelik güzergahın yatay çizgi çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yol sıcak asfalt şeklinde yapıldı. Halkımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri, sağlıklı bir şekilde yuvalarına ulaşmaları için önemli bir yoldu." ifadelerini kullandı.