Kayseri'de 260 Öğrenciye Trafik Eğitimi

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Kayseri'de jandarma ekipleri, 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.

Jandarma, Develi ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulu ile Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Lisesi'nde, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

Jandarmanın verdiği eğitime 260 öğrenci katıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarmanın çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.