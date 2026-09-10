Kayseri'de 3 kişiyi bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika
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Kayseri'de 3 kişiyi bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu bekleniyor

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Kayseri Melikgazi'de 3 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı raporunun alınması için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Murat P, İsmail G. ve Adil T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık E.D, savunmasında, olayı dedikodu nedeniyle yaptığını, öfkesine yenik düşerek müştekileri bıçakladığını söyledi.

Hakkında bipolar bozukluğu tanısı olduğunu ve uzun süredir tedavi görmediğini ifade eden E.D, "Olay rahatsızlığımdan kaynaklanan bir durum değil. Akıl sağlığım yerindir. Olayı tasvip etmiyorum ama müştekileri bilerek bıçakladım. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Müşteki Murat P, sanığın kendisini sebepsiz yere bıçakladığını ve hastanede 3 ay tedavi gördüğünü belirtti.

Diğer müştekiler İsmail G. ve Adil T. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun aldırılması için Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde 15 Aralık 2025'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.D. sokakta Murat P, İsmail G. ve Adil T'yi bıçakla yaralamıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 kişiyi bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu bekleniyor - Son Dakika

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