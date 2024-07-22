Kayseri'de 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

Kayseri\'de 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen tırmanışta, farklı kentlerden gelen 38 dağcı, Sütdonduran Yaylası'nda kamp kurdu ve Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandı. Dağcılar, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu ve zirve defterini imzaladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tırmanışın başarıyla tamamlandığını belirtti ve dağcılara destek verdiklerini ifade etti.

22.07.2024 16:09
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Kayseri'de 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı gerçekleştirildi.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen tırmanış için farklı kentlerden gelen 38 dağcı, 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda kamp kurdu, Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 rakımlı zirvesine tırmandı.

Burada Türk bayrağı açan dağcılar, İstiklal Marşı'nı okuyup zirve defterini imzaladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, HADAK tarafından düzenlenen tırmanışın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Dağcıların emniyetli bir şekilde faaliyetlerini yapmaları için gereken desteği verdiklerini aktaran Özdoğan, "20 Temmuz Cumartesi akşamı ülkemizin değişik illerinden gelen dağcılarla teknik toplantı yaptık. Sporcularımızı 21 Temmuz sabah Sütdonduran Yaylası'ndaki HADAK dağ evinden uğurladık. 38 dağcımız, kulübümüz dağcılık sorumlusu Ahmet Duran liderliğinde zirveye ulaştı, kamp alanına dönerek faaliyetlerini tamamladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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