Kayseri'de 300 Bin Domates Fidesi Dağıtıldı

11.05.2026 11:45
Kocasinan Belediyesi, organik üretimi desteklemek amacıyla 300 bin kök domates fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Etkinlikte, 4 noktada eş zamanlı olarak 12 bin paket olmak üzere toplam 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Domates fidesinin, Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Artık her sene rutin halde gerçekleştirilen bu organizasyon, vatandaşlarımız tarafından mayıs ayının ilk haftalarında heyecanla bekleniyor. Günler yaklaştıkça hangi gün dağıtım yapılacağını merak edip bizlere soruyorlar. Şu anda da yoğun ilgi söz konusu. Bugün burada belediyemizin karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda olduğu gibi Erkilet'te, Beyazşehir'de ve Ziyagökalp'te de aynı şekilde dağıtımlar yapılıyor. Tabii ki bu organizasyonun ana teması ata tohumu, hibrit olmayan, kendini devam ettirebilen ve bu toprakların tanımış olduğu domates fidesinin dağıtılıyor olması. Bölgemizde Karabacak olarak bilinen, Karahıdır olarak da isimlendirilen bu tohuma her zaman olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Hemşehrilerimiz gece saatlerinden itibaren gelip burada bekliyor."

Kaynak: AA

