Kayseri'de 32 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
