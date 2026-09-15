Kayseri'de 4 akrabasını bıçaklayan sanığın tutukluluğu devam etti - Son Dakika
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Kayseri'de 4 akrabasını bıçaklayan sanığın tutukluluğu devam etti

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan tartışmada 4 akrabasını bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu belirterek tahliye isteyen sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan tartışmada 4 akrabasını bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.P. ile avukatı hazır bulundu. Müştekiler ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Ş.P. savunmasında, olayın bir anlık öfke ve panikle geliştiğini öne sürerek, "Pişmanım, ben dersimi aldım." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu aktaran sanık, ailesinin dağılmak üzere olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

Duruşmada, olayın yaşandığı yerde nakliyecilik yapan S.S. de tanık olarak dinlendi. S.S, olayı görmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga ettiği yakınlarından İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi bıçakla yaralayan Ş.P. gözaltına alınmış ve sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 4 akrabasını bıçaklayan sanığın tutukluluğu devam etti - Son Dakika

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