Kayseri'de 5 kg Esrar Ele Geçirildi

KAYSERİ'de, jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan A.C.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
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