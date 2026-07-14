Kayseri'de 5 kg Esrar Ele Geçirildi

KAYSERİ'de, jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan A.C.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,