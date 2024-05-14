Kayseri'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verildi - Son Dakika
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Kayseri'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verildi

Kayseri\'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri'de tarım ve hayvancılık alanında geride kalan 5 yılda çiftçilere yaklaşık 500 milyon liralık destek sağlandığını belirtti. Büyükkılıç, çiftçilerin üretimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ellerinden gelen desteği verdiklerini vurguladı ve yeni 5 yılda da çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

14.05.2024 13:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 5 yılda çiftçilere 500 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımın da merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında geride kalan 5 yılı aşkın dönemde yaklaşık 500 milyon liralık destek sunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ve ülkemizin yüz akı, başımızın tacı çiftçilerimizin en güçlü destekçisi olan bir büyükşehir olarak Türkiye'ye örnek oluyoruz. Elleri emek kokan çiftçilerimizin dağ gibi arkalarında durarak onlara güven veriyor, üretime, ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler, biz el ele, gönül gönle şehrimizi kalkındırmak, tarımın ve hayvancılığın merkezi yapmak için sonuna kadar varız. Yeni 5 yılda da var gücümüzle çiftçimizin ve üreticimizin yanında yer almaya, üretimin her aşamasına büyükşehir olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek ve alın teri ile şehrimizi ve ülkemizi kalkındıran çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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