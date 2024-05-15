Kayseri'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri\'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, polis ekipleri tarafından kent merkezindeki bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.05.2024 17:33
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Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü N.G'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin kent merkezinde bulunan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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