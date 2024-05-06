Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri\'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisi birbirine girdi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süreliğine kontrollü sağlandı ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

06.05.2024 09:39
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Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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