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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda 630 milyon liralık atık su hattı yatırımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda 630 milyon liralık atık su hattı yatırımı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılı aşkın sürede 630 milyon 375 bin liralık atık su hattı yatırımı yapıldığını açıkladı. Büyükkılıç, altyapının önemini vurgulayarak, sağlam altyapının sağlam gelecek demek olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda 630 milyon liralık atık su hattı yatırımı gerçekleştirdi
16.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılı aşkın sürede 630 milyon 375 bin liralık atık su hattı yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, merkez ilçe ayrımı yapmadan titiz bir çalışma yürüttüklerini, gelecek nesillere daha yaşanabilir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini ifade etti.

Sağlıklı üstyapıların ancak sağlıklı altyapılarla mümkün olabileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak abone memnuniyetini sağlayabilen kurum olma yolunda da kararlıkla çalışıyoruz. Tabi ki her şey memleketimiz ve vatandaşımız için yapılıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da amacımız halkımızın hizmetkarı olmak. Sağlam altyapı sağlam gelecek demektir. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmedik. Bu kapsamda son 4,5 yılı aşkın sürede 630 milyon 375 bin lira yatırım bedeliyle 665 bin 68 metre atık su şebeke hattı imalatı yaptık."

Kaynak: AA
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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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