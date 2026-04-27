Kayseri'de 65 Yaş Üstü Emeklilere 10 Bin TL Destek Başvurusu Uzatıldı

27.04.2026 22:29
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvurularını 4 Mayıs 2026'ya kadar uzattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 10 bin TL'lik nakdi sosyal destek programında başvuruların 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Proje kapsamında, asgari ücretin altında maaş alan ve Kayseri'de ikamet eden emeklilere toplam 10 bin TL nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin TL Mayıs 2026'da ve 5 bin TL Kasım 2026'da olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kayseri'de ikamet etmek, 1 Ocak 1960'tan önce doğmuş olmak, SGK kapsamında emekli olmak, asgari ücretin altında maaş almak, aktif çalışmamak, aynı hanede başka gelir bulunmaması ve üzerine kayıtlı konut, araç, arsa ya da ticari mülk bulunmaması yer alıyor. Dul-yetim aylığı alanlar ile huzurevi ve bakım merkezlerinde kalanlar başvuru yapamayacak.

Başvurular sadece online olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru sırasında IBAN bilgisi ve E-Devlet üzerinden alınmış güncel emekli maaş belgesi sisteme yüklenecek. Değerlendirme başvuru sırasına göre yapılacak ve ilk etapta 20 bin emekliye destek verilmesi planlanıyor.

