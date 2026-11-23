Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yapılması planlanan 800 yataklı hastane projesi kapsamında otopark alanlarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile bir araya gelerek yeni hastanenin otopark ihtiyacının karşılanması, mevcut otoparkların genişletilmesi ve yeni alanların oluşturulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ERÜ Hastanesinin yalnızca Kayseri'ye değil tüm İç Anadolu Bölgesi'ne hizmet verdiğini belirtti.

800 yataklı hastane projesinde hazırlıkların tamamlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini aktaran Büyükkılıç, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Otopark sorununun çözümü için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirten Büyükkılıç, "Daha önceki dönemde yapılan çalışmaları bu dönemde de günün koşullarına uyarlamak suretiyle bir an evvel yapma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. 800 yataklı hastanemiz şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Rektör Erkılıç ise yeni hastane binasının yapım işi için hazırlıkların tamamlandığı bilgisini vererek, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Projenin başlayabilmesi için öncelikle otopark sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Erkılıç, "Yeni hastane projemizin başlayabilmesi için öncelikle otopark sorunumuzun çözümü için bugünden itibaren startı vermiş oluyoruz. En kısa zamanda, şartlar ölçüsünde halletmeye çalışacağız. Arkasından şantiyenin kurulması ve inşaatın başlayabilmesi için yolların tesisi gerekecek. Bu noktada gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz." değerledirmesinde bulundu.