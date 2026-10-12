Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri\'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri Melikgazi'de Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında apartmandakiler tahliye edilirken, yapıda hasar oluştu.

KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'ta 9 katlı apartmanın çatısında iddiaya göre tadilat sırasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının bir kısmını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmandakiler, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın dronla görüntülenirken, apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: DHA
KayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 9 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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