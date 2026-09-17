Kayseri\'de Ahilik Haftası\'nda şed kuşanma ritüeli canlandırıldı

Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen şed kuşanma ritüeli canlandırıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan törende, Cumhuriyet Meydanı'nda Kafkas Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan şed kuşanma ritüelini canlandırdı.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kutlamaların toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesinin ve dikkate alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Bugün Ahi yapılanmasının Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu çatısı altında yapıldığını belirten Gürcan, "Burada bir konfederasyon, 13 federasyon, 82 birlik ve 3 binin üzerinde odayla esnafımıza hizmet vermeye devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın esnafa vermiş olduğu kıymetle biliyorsunuz Kovid-19 döneminde olsun, Kahramanmaraş merkezli depremde olsun esnafımızın her zaman yanında olduk. Onların gelir kayıplarını önleyici hibe destekleri, kredi erteleme ve uygun faizli kredilerle esnafımızı desteklemeye devam ettik." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Ahiliğin felsefesinin, prensiplerinin ve ülkülerinin günümüze kadar geldiğini ve yaşatıldığını dile getirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Ahiliğin yaşatılması ve farkındalığının artırılması için düzenlenen programa 10 binin üzerinde Kayserilinin katıldığını söyledi.

Programın sonunda "Yılın Ahisi" seçilenlere protokol üyelerince kaftan giydirildi ve plaket verildi.