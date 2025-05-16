Kayseri\'de Alkollü Sürücü Otoparkta Kaza Yaptı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, evinin otoparkında kaza yapınca yakalandı.
Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 38 YN 427 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinin otoparkında kaza yaptı.
Otoparktaki kaldırım taşlarına da zarar veren M.E.S. (21), polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.
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