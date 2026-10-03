Kayseri'de anaokulu öğrencilerine 4 eğitimli köpekle hayvan sevgisi anlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığınca Talas Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nda düzenlenen programda, çocuklara hayvan sevgisi, hayvanlarla doğru iletişim ve hayvanlara karşı duyarlılık konularında bilgi verildi.

Veteriner İşleri Müdürü, köpek evi sorumlusu veteriner hekim ve köpek eğitmenlerinin katıldığı, 4 eğitimli köpeğin kullanıldığı etkinlikte, öğrencilere temel itaat, hedef bulma ve engel aşma gösterileri sunuldu.

Programda, öğrencilere hayvan bakımı ve eğitimi hakkında da bilgilendirme yapıldı.