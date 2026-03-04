Kayseri\'de Apartman Bacasında Yangın

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.