Kayseri\'de Apartman Bacasında Yangın

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
