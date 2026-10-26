Kayseri'de aranan 23 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, yaptıkları uygulamada aranan 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kentteki 108 noktada 397 personelin katılımıyla "Şehit Murat Akpınar-16 Huzur-Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamada, ekipler tarafından 17 bin 916 kişi ve 6 bin 395 aracın sorgusu yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı yakalandı, yoklama kaçağı 18 kişiye ve Kabahatler Kanunu'nu ihlal eden 43 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamada, çeşitli miktarlarda narkotik madde, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve yakalama kararı bulunan 2 hacizli araç ele geçirildi.