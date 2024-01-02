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Kayseri'de Aranan 49 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Aranan 49 Kişi Yakalandı

Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 49 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı. Bu kişilerden 19'u cezaevine teslim edildi.

Kayseri\'de Aranan 49 Kişi Yakalandı
02.01.2024 - 11:47,
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Kayseri'de son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranan 49 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 19'u cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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