Kayseri'de Asayiş Uygulaması

Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 70 personel ve 35 ekiple gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 5 bin 190 kişi ve 1861 araç sorgulandı.
Aranan 8 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 5,6 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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