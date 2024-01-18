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Kayseri'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.B. isimli şahıs, T.K.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan T.K. hastaneye kaldırılırken, E.B. ise polis merkezine teslim oldu.

Kayseri\'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
18.01.2024 - 01:06,
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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan E.B. ile T.K. Melikgazi ilçesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda E.B, T.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan T.K. hastaneye kaldırılırken E.B. ise İldem Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

Kaynak: AA
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