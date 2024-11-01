Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Giyim Sanayi Siteleri'nde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?