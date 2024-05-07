Kayseri\'de babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti

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Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.