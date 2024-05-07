Babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti

Babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde yaşanan ailevi kavgada babası tarafından bıçakla yaralanan genç kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı genç kızın cenazesi, ailesi tarafından alınarak defnedildi. Kavgada yaralanan baba ise tutuklanmıştı.

07.05.2024 17:03
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Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.E'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Genç kızın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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