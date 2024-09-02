Kayseri'de Bahçe Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kayseri'de Bahçe Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

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Kayseri'de bir bahçe mobilya imalathanesinde çıkan yangın, yanındaki iki iş yerine daha sıçrayarak toplamda 3 iş yerinin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

02.09.2024 23:49
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KAYSERİ'de bahçe mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde'de bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Bahçe mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alt kattaki ahşap mobilya ve yanında bulunan çelik kapı imalathanesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. 3 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri\'de Bahçe Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Bahçe Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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