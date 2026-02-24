Kayseri'de Beraat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Beraat Kararı

24.02.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık, yargılama sonucu beraat etti.

Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık, yargılandığı davada beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık E.H, maktul G.A'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 2 tanık dinlendi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktulün annesi, adalete güvendiğini belirtti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise üzgün olduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatı da G.A'nın Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin epilepsi sonucu düşme olarak yer aldığını, müvekkilinin kendisini öldürme amacı gütmediğini, olayı öğrenince de hastane ve morgda beklediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.H'nin yeterli delil olmaması sebebiyle beraatine karar verdi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de 30 Kasım 2024'te yalnız yaşayan G.A'dan haber alamayan arkadaşı Ü.Ü, çilingir yardımıyla eve girmiş, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri G.A'nın öldüğünü belirlemişti.

Kadının erkek arkadaşı E.H. cinayet şüphesiyle tutuklanmış, Adli Tıp Kurumunun G.A'nın epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği görüşü üzerine tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Beraat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:33:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Beraat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.