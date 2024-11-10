Kayseri'de Bıçakla Gaspa 3 Tutuklama

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Kayseri'de bir vatandaşı bıçakla tehdit edip parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın bıçakla tehdit edilip parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan saha çalışmaları ve 85 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesi sonucu zanlıların kimliklerini tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.