Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Argıncık Mahallesi'nde T.Ö. ile İ.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. yanındaki bıçakla T.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?