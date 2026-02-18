Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

18.02.2026 09:05
Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, saldırgan ise yakalandı.

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde, M.Ö. ile C.G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.G. üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan C.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

