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Kayseri'de bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika
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Kayseri'de bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli suçunu itiraf etti

Kayseri\'de bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli suçunu itiraf etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadını başına sert cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli, yeniden alınan ifadesinde suçunu itiraf etti. İlk ifadesinde suçlamayı reddeden İ.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı dilekçede yeniden ifade vermek istediğini belirtti. Şüpheli İ.K, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden alınan ifadesinde, amacının maktul H.S'yi öldürmek olmadığını iddia etti.

04.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:07
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadını başına sert cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli, yeniden alınan ifadesinde suçunu itiraf etti.

İlk ifadesinde suçlamayı reddeden İ.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı dilekçede yeniden ifade vermek istediğini belirtti.

Şüpheli İ.K, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden alınan ifadesinde, amacının maktul H.S'yi öldürmek olmadığını iddia etti.

Alacaklı olduğu komşusunun evine konuşmak amacıyla gittiğini öne süren İ.K, şunları anlattı:

"H.S'nin ailesiyle gübre taşıma karşılığında 4 günlüğüne anlaştım. Bir günlük ücretim olan 500 lirayı verdiler ama 3 günlük ücretim olan 1500 lirayı vermediler. Evlerine gidip H.S'ye oğlu B.B.S'yi sordum. H.S'ye, 'oğlun esrar içmek yerine paramı versin' dedim. H.S. de 'sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık, itişme oldu. Koltuk üzerinde gördüğüm keseri alıp vurdum. Ardından H.S, içeri doğru gidince, arkasından gidip bir kez daha vurdum. Araç sesi duyunca kaçtım."

Olay

Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde 13 Kasım 2023'te H.S'nin (51) öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili İl jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan komşusu İ.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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