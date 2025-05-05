Kayseri'de Bitpazarında Gıda Denetimi - Son Dakika
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Kayseri'de Bitpazarında Gıda Denetimi

Kayseri\'de Bitpazarında Gıda Denetimi

Kayseri'de yapılan denetimlerde tarihi geçmiş gıdalara el konulup imha edildi.

05.05.2025 12:14
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Kayseri'de bitpazarında yapılan denetimlerde, tüketime uygun olmayan ve son kullanım tarihi geçmiş gıdalara el konularak imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde kurulan bitpazarında denetimde bulundu.

Ekipler, bazı satıcılara, tüketime uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve imhayı gerektiren ürünlerin satışından dolayı işlem yaptı.

Denetimlerde, 32 çocuk oyun hamuru, 2 yufka ekmek, 25 makarna, 2 galeta unu, 12 içecek, ketçap, 4 kilogram keçi boynuzu, 7 hindi salam, 5 bebek bisküvisi, 10 donmuş mısır, 4 kilogram zeytin, 3 halka sucuk, 1 kilogram çiğköfte, 50 kefir, 5 kilogram mısır kuruyemiş, 5 bidon kahve, 1 kilogram bezelye ve 5 kilogram tuz, atık transfer aracına yüklenerek imha merkezine gönderildi.

Kaynak: AA

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