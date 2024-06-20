Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gökgecidi Sokak'taki özel bir kurs merkezinde F.T. ile H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşe olayda F.T, H.K'yi ayağından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.K, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.