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Kayseri'de çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla öldürüldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi bıçakla öldürüldü. Olayın ardından şüpheli K.Y. polis ekiplerince yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Kamera görüntülerinde ise cinayet öncesinde iki grup arasında yaşanan anlar yer aldı.

Kayseri\'de çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla öldürüldü
02.01.2024 - 15:10,
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KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi'yi bıçakla öldüren K.Y. (18), polis ekiplerince yakalandı. K.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Afganistan uyruklu Ali Rıza Muradi bıçakla, E.M. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Rıza Muradi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muradi'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. E.M. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli K.Y.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan iki grubun cinayet işlenmeden önceki anları kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin bir iş yerinin arkasına gittiği ve cinayet sonrası koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA
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