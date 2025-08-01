Kayseri\'de Çocuk Sulama Kanalına Düştü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 3 metreden boş sulama kanalına düşen M.Ç.Ö. (12), yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gözbaşı Parkı yakınındaki sulama kanalında meydana geldi. M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ç.Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeye konularak merdiven ile çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.