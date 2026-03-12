Kayseri'de Çocuklar İçin Kan Bağışı - Son Dakika
Kayseri'de Çocuklar İçin Kan Bağışı

12.03.2026 22:47
Kayseri'de dağcılar ve dernek üyeleri, kanser hastası çocuklar için kan bağışında bulundu.

Kayseri'de dağcılar ve farklı dernek üyeleri, iftar sonrası kanser hastası çocuklar için bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

Kent merkezi ile ilçelerden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne gelen Serdengeçti Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği, Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Mazaka Artı Bir Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

Serdengeçti Konfederasyonu İl Başkanı Ali Osman Erduran, AA muhabirine, gönüllülerle kan bağışında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Farklı zamanlarda kan bağışında bulunduklarını belirten Erduran, "Kanser hastası çocukların elzem durumda olduğunu, ramazan ayında kan bağışının az olduğunu öğrenince buraya geldik. Ne zaman ihtiyaç olursa kanımızın son damlasına kadar bu faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Toplamda ilçelerle beraber 400'e yakın arkadaşımız gelecek." diye konuştu.

Mazaka Artı Bir Dağcılık Spor Kulübü 2. Başkanı Süreyya Öztaş ise dağcılarla birlikte kan bağışında bulunmaya geldiklerini ifade etti.

Sosyal farkındalık anlamında kulübün sık sık bu tarz etkinlikler yaptığını vurgulayan Öztaş, "Kan bağışı yapalım dedik. Şifa olur çocuklarımıza, ihtiyacı olanlara." dedi.

Kaynak: AA

