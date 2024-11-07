Kayseri\'de dağcı mahsur kaldı, kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken 3 bin 850 metre irtifada mahsur kalan dağcı ekiplerce kurtarıldı.
Dağda zirve tırmanışı yaptığı sırada Hörküç Kaya bölgesinde yüksek irtifa sebebiyle yön algısını kaybedip mahsur kalan M.İ.M. (26), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri dağcıya ulaştı.
Durumu iyi olan ve bulunduğu yerden indirilen dağcı, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
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